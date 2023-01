Albenga, Distilo: "Cittadini costretti a ripristinare le buche a proprie spese in regione Bra"

"Mentre l'amministrazione comunale si occupa del taglio nastri di locali privati e spende soldi in manifestazioni di ogni tipo, i cittadini sono costretti a ripristinare le buche presenti sulla strada a proprie spese".

Cosi commenta Diego Distilo del gruppo Aria Nuova per Albenga, nonché presidente del consiglio comunale, che aggiunge: "Ci è stato segnalato che regione Bra è situata una strada completamente dimenticata dall'amministrazione comunale. Gli abitanti di quella zona di fatto sono costretti a ripristinare le buche a propria cura e spese perché sennò dovrebbero cambiare le sospensioni alle proprie autovetture due volte all'anno".

"Non si capisce perché questa amministrazione non sia in grado di fare una mappatura reale delle strade da ripristinare e asfaltare. Noi da tempo segnaliamo il problema in quella zona, oltre che in altre strade di Albenga, ma nel piano asfalti, che partirà a breve, sono state messe le vie 'da campagna elettorale' senza pensare seriamente alle necessità che vi sono in città e nelle frazioni".

"Dopo aver segnalato con una mozione via Gramsci, il comune si è attivato per interdire e programmare i lavori in quella via di Vadino, ora porteremo la mozione su regione Bra per mettere a conoscenza l'amministrazione comunale in che stato si trova il territorio".

"Probabilmente con tutti i nastri tagliati non hanno avuto tempo di girare per il territorio e vivono intervenendo dopo continue segnalazioni. A questo punto ci domandiamo: a cosa serve un amministrazione comunale che non programma gli interventi necessari ai cittadini? Forse basterebbe avere un commissario prefettizio. Albenga cosi sarebbe molto più curata", conclude Distilo.