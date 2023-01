Carburante, mancato rinnovo del taglio sulle accise, i prezzi tornano a decollare

Non è stato rinnovato dal governi il taglio delle accise sui carburanti. Dal primo giorno dell'anno i prezzi sono decollati di nuovo, verso la soglia dei 2 euro al litro. Il taglio, voluto in origine dal governo Draghi e salutato come una boccata d'aria fresca dopo gli aumenti dovuti alla situazione internazionale, aveva permesso di mantenere i prezzi accessibili. Il nuovo governo, tra le sue numerose promesse non ha potuto però mantenere questa e ora chi si sposta in macchina dovrà fare i conti con i nuovi prezzi, per una spesa di 9,15 euro in più a pieno secondo i calcoli di Assoutenti.

Interviene polemicamente a riguardo il deputato ligure Luca Pastorino, iscritto al gruppo Misto "Dopo appena due mesi di governo, le destre dimostrano che per anni hanno fatto solo propaganda. Da ieri, infatti, il costo dei carburanti ha subito un pesante aumento, a causa del mancato rinnovo dello scontro previsto dall'allora governo Draghi. Il costo diventa un salasso per gli italiani con un esborso più cospicuo per gli spostamenti da affrontare con mezzi propri. Ma la non decisione dell'esecutivo di Giorgia Meloni rischia di avere un ulteriore impatto sull'inflazione, visto che i trasporti saranno più onerosi e si può registrare un effetto a cascata come abbiamo visto di recente"