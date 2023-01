Samp, c'è Sam Lammers per l'attacco. In difesa piacciono Nuytinck (Udinese) e Dragovic (Stella Rossa)

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Empoli F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sam Lammers". È con queste parole che il club blucerchiato ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante olandese che nei giorni scorsi ha sostenuto le visite mediche.

Nato a Tilburg (Paesi Bassi) il 30 aprile 1997, Lammers è cresciuto nel settore giovanile del Psv Eindhoven arrivando a collezionare tra il 2016 e il 2020 20 presenze e 4 reti. Nel mentre anche un'avventura all'Heerenveen, nella stagione 2018-2019 (31 presenze, 16 reti). A settembre 2020 il passaggio all'Atalanta (attuale proprietaria del cartellino): al primo anno in Italia raccoglie 17 presenze firmando 2 reti. Nel 2021-2022 il prestito all'Entraicht Francoforte con cui vince, seppur da comprimario, l'Europa League. Quest'anno il prestito all'Empoli (14 presenze, 1 gol) prima dell'approdo alla corte di Dejan Stankovic.

Lammers, che indosserà la maglia numero 10, è il primo tassello di un mercato low cost per il club di Corte Lambruschini, condizionato dalla difficile situazione societaria. Tra gli obiettivi anche un altro olandese, il difensore Bram Nuytinck che arriverebbe a titolo temporaneo dall'Udinese, e Alexandar Dragovic, difensore della Stella Rossa fortemente caldeggiato da mister Stankovic. In uscita il difensore Alex Ferrari (destinazione Cremonese) mentre è tutta da verificare la situazione legata a Sabiri: reduce dall'ottimo mondiale disputato con il Marocco, il numero 11 potrebbe essere sacrificato in nome del bilancio.