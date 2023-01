Stella, l'elisoccorso cambierà zona di atterraggio: dalla località Corona al Colletto a San Giovanni

L'elisoccorso atterrerà nella frazione di San Giovanni in località Colletto.

Questa la decisione del comune di Stella visto che sul campo di San Bernardo, dove è previsto l'atterraggio del mezzo di soccorso, sono previsti interventi di riqualificazione con il rifacimento del manto.

L'amministrazione comunale quindi, in accordo con il servizio di emergenza sanitaria regionale allestirà l'area nella nuova località.

"L'intervento riveste carattere di priorità in quanto si rende necessario gestire un punto di atterraggio dell'elisoccorso sanitario anche in orario notturno sul territorio, come richiesto dalla ASL Savonese, nell'ottica di centralizzare il servizio sull'asse della viabilità SS 334 che collega i comuni della vallata rispetto all'attuale punto operativo in località Corona" spiegano dal comune.

"Con l’investimento di 125 mila euro per migliorare il campo da calcio di località Corona trasformandolo in sintetico verrà meno la piazzola per l'atterraggio in notturno dell'elisoccorso sanitario - spiega il sindaco Andrea Castellini - Di conseguenza è stata subito premura dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico di avviare immediatamente lo stanziamento del progetto di un nuovo punto di atterraggio in località Colletto, sui terreni comunali oggetto di riqualificazione ambientale, molto più strategico come posizionamento all’interno del territorio comunale. L’opera finale son abbastanza convinto che sarà pronta entro un massimo di 6 mesi da oggi".

In località Colletto verrà pulita l'area dalla vegetazione; regolarizzato il fondo con spianatura a pendenza e la creazione di un dosso che delimiti la zona; installata una recinzione compresa di rete e pali con tiranti e un cancello per accesso centrale.