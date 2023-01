Modificare PDF: come farlo su dispositivi Android e iOS

Dopo essere stati sviluppati da Adobe negli anni ’90, i “Portable Document Format”, comunemente conosciuti come file PDF, hanno trovato una grande diffusione online e vengono utilizzati ogni giorno da migliaia di utenti.

La particolarità dei PDF sta proprio nel fatto che nascono per essere “indipendenti” dal software utilizzato per crearlo, quindi sono facilmente visibile su tutti i device: possono essere trasportati sia sul proprio smartphone, che su tablet, pc e chiavette USB, compatibili sia con dispositivi Android, che con dispositivi iOS (della Apple).

Così se si studia, che si frequenti la scuola e che si vada all’università, i PDF sono compagni di viaggi ideali. Si avrà la possibilità di portare con sé libri e dispense senza sentirne il peso, ed è possibile usare editor di PDF Gratuiti per iOS per poter prendere appunti. Sui file PDF si possono aggiungere note, citazione e sottolineature varie per non perdere nemmeno un concetto della lezione che si sta seguendo. Se invece ci si trova nel mondo del lavoro, i PDF risultano davvero utili per presentare fascicoli sia ai clienti, che ai propri colleghi e superiori. Consentono anche di visualizzare mappe e schemi durante le riunioni. Il vantaggio di questi file è che la licenza di Adobe è libera e quindi si possono utilizzare tanti programmi diversi per lavorarci sopra.

Come modificare file PDF con iOS e Android

Proprio grazie al fatto che Adobe ha consentito una licenza libera per i Portable Document Format è possibile scegliere tra le migliori app per modificare i PDF su Android. Tra queste troviamo sicuramente PDFelement sviluppato da Wondershare, azienda leader nello sviluppo di software di vario tipo per rendere più semplice il lavoro ai creativi digitali, ma anche per rendere più facile la vita a chi - magari non esperto del settore - ogni giorno affronta un problema digitale diverso.

Con PDFelement è possibile lavorare a tutto tondo sui file PDF, proprio utilizzando l’opzione “modifica e annota”. Infatti, con questo tool, si possono aggiungere e modificare immagini, oppure è possibile aumentare o diminuire le dimensioni del carattere del testo. Con la funzione annota è possibile inserire delle note adesive all’interno delle varie pagine, oppure sottolineare e barrare le frasi più importanti o che ci servono di più. È disponibile anche l’opzione di disegno a mano libera, che consente di prendere appunti e di scrivere parole o frasi in maniera identica a come si farebbe su un comune foglio o quaderno.

Ormai, in ambito informatico, sta diventando sempre più importante la “firma digitale”, che può essere creata facilmente con PDFelement. Il programma, infatti, consente di creare la propria firma e di salvarla per le volte future. Per creare la firma digitale bisogna cliccare sull’apposita icona e poi disegnare a mano o con un apposito pennino. In questo modo firmare i documenti elettronici diventerà ancora più semplice e veloce.

Modificare e gestire PDF: unire più PDF insieme

PDFelement è un programma piuttosto versatile e risulta molto più semplice e intuitivo rispetto ad altri software di questo tipo. Sono infatti presenti sia una versione per Android, che una per iOS e ciò consente anche di modificare i PDF sull'iPad gratis. O, comunque, di modificare i PDF comodamente da ogni dispositivo e in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi. Nel caso, è possibile anche convertire i file PDF in altri tipi di file come Word, Excel e PowerPoint, il tutto senza comprometterne il layout. Molto interessante anche l’opzione per aggiungere le immagini acquisendole direttamente dalla fotocamera del proprio dispositivo. Dato che i PDF vengono usati in più contesti e alle volte è possibile ritrovarsi con numerosi file, magari formati solamente da poche pagine, molto utile risulta la funzione "Unisci più PDF". Come suggerisce il nome stesso, questa opzione consente di combinare più file PDF singoli insieme in un unico documento. Farlo con PDFelement è molto semplice. Dopo aver scaricato e installato l’app, vanno selezionati (oppure trascinati) i PDF desiderati. Fatto ciò, si otterrà un’anteprima del file finale. Prima di salvarlo, quindi, è possibile modificarlo magari cambiando l’ordine delle pagine, eliminandone alcune, ruotandole, ecc. Il tutto in base alle proprie esigenze. Fatto ciò, il file PDF unico può essere salvato.