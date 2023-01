Albenga, concerto degli Euforia a favore dell'ADSO

Mercoledi 4 Gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium San Carlo di Albenga il trio musicale “Eufonia” si esibirà in un concerto di beneficenza a favore dell’Associazione Down Savona Organizzazione di Volontariato.

Verranno proposti brani musicali e canti adatti al periodo delle festività natalizie: alla voce Elisabetta Vosilla, al flauto Gianni Gollo, al pianoforte Antonella Pecoraro.

L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato andrà all’ADSO, associazione provinciale che opera in Albenga per offrire progetti inclusivi per le persone con sindrome di Down sul territorio del ponente savonese.

Durante la serata la vicepresidente di ADSO ringrazierà pubblicamente l'ammistrazione comunale per l’aiuto ricevuto per il progetto “Durante e dopo di noi”.

La serata è svolta in collaborazione con i Lyons Club Albenga Host, Lyons Albenga Valle Lerrone Garlenda, Leo club Italia e Valli in Musica, associazioni che negli anni passati e nel 2022 hanno supportato le progettualità di ADSO.