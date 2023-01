Plastico benefico della stazione di Albenga, il DLF consegna le offerte raccolte

"Ringraziano quanti hanno contribuito alla riuscita dell’esposizione e tutti i numerosi e interessati visitatori per aver contribuito con le loro generose offerte".

Il DLF Albenga “Gruppo Modellismo Albenga", in collaborazione con il comune di Albenga, comunica che la cerimonia di consegna all'ADSO (Associazione Down Savona Onlus) e all'Associazione Prendiamoci per Mano APS Progetto Parkinson del ricavato dell’esposizione del plastico ferroviario della stazione ferroviaria di Albenga avverrà domenica 8 gennaio.

L'appuntamento è fissato per le ore 16.30 presso i locali dell'esposizione stessa, messa a disposizione dalla famiglia Basso, in via Cavour, 42 (piazza San Michele).