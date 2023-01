Un concerto Gospel in favore dell’Emporio della Caritas di Savona: i Club Rotary e Rotaract di Savona invitano la cittadinanza tutta a partecipare giovedì 5 gennaio alle ore 21 presso la chiesa di Sant’Andrea in piazza dei Consoli (traversa di via Paleocapa).

Il ricavato del concerto del “Holy Heart Gospel Choir” sarà interamente devoluto per augurare ai savonesi più bisognosi un 2023 di speranza. Le offerte saranno libere e volontarie.