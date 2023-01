Alassio, lo sfogo di una mamma: “Mio figlio in carrozzina costretto a fermarsi per barriere architettoniche in passeggiata Ciccione” (FOTO)

"Sulla passeggiata mare 'Ciccione' che da Alassio conduce a Laigueglia, vi sono 2 cantieri. Il secondo, in Alassio, poco prima del confine con Laigueglia, interrompe la passeggiata, non consentendo la prosecuzione a persone in carrozzina, ma solo a persone normodotate che hanno la fortuna di deambulare. Allego le foto relative alle barriere architettoniche a cui si fa riferimento, consistenti in gradini laddove la passeggiata viene interrotta dal cantiere per il passaggio alla strada che consente quindi di proseguire il percorso fino a Laigueglia. Solo per chi può camminare". Si apre con queste parole il duro sfogo inviato alla nostra redazione da parte della mamma di un ragazzo diversamente abile.

"Fermo restando che conveniamo tutti sul fatto che questa situazione sia inaccettabile e denoti scarsa attenzione e altrettanta scarsa civiltà verso chi si trova in situazione di disabilità, mi sono rivolta al Comune (all'Urp, all'Ufficio tecnico e delle politiche sociali, alla segretaria del sindaco e alla Polizia locale) chiedendo cortesemente e semplicemente che l'impresa che esegue i lavori - o chi per essa - possa apporre delle pedane in sicurezza che permettano il superamento di suddetti gradini e la prosecuzione della passeggiata per le persone diversamente abili, che non possono deambulare. Cosa che dovrebbe già essere prevista per legge o per civiltà" prosegue la lettera giunta alla nostra redazione.