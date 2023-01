Tamponamento tra auto sulla A10: circa 3 km di coda tra Celle e Varazze

Fino a 3 km di coda in direzione Genova tra Celle Ligure e Varazze nel tardo pomeriggio odierno ma nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli coinvolti in un tamponamento verificatosi, intorno alle 18.15, sulla A10.

Secondo quanto riferito, sarebbero solamente due i mezzi coinvolti, due autovetture. A prestare soccorso i Vigili del fuoco del distaccamento varazzino, i militi dell'assistenza sanitaria, la Polstrada e il personale di Autostrade che hanno regolato il traffico e riportato in condizioni di sicurezza l'area.