Trasporti, Sanna (PD): “L’aumento delle tariffe per i biglietti dei treni è dimostrazione del disinteresse della giunta verso pendolari e cittadini"

“Scoprire che da tempo la giunta sapeva degli incrementi tariffari dei biglietti dei treni, come dichiarato dallo stesso assessore Sartori, mi lascia di stucco. È l’ennesima prova che il contratto di servizio sottoscritto dalla Regione con Trenitalia non tutela pendolari e cittadini liguri, ma solo l’interesse dell’azienda. Perché se la giunta sapeva che quest’anno le tariffe sarebbero state ritoccate al rialzo non è intervenuta per tempo per chiedere che venissero mantenute invariate? In questo modo a pagare le conseguenze dei rincari saranno solo i pendolari liguri”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna che presenterà un’interrogazione a risposta immediata al presidente della Giunta e all’assessore ai trasporti.