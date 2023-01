Samp, riecco la Serie A: alle 12.30 c'è il Sassuolo. La ricetta di Stankovic: "Cuore caldo e testa fredda"

"Mapei Stadium" di Reggio Emilia, ore 12.30: il 2023 della Sampdoria si apre con la trasferta sul campo del Sassuolo, la "Mission Impossible" per la salvezza parte con il lunch match contro i neroverdi di mister Dionisi.

"Inizia un nuovo campionato per noi, sono 23 partite e 23 finali - ha dichiarato alla vigilia Dejan Stankovic, tecnico blucerchiato - Dopo 50 giorni di grandissimo lavoro che hanno fatto i ragazzi, dove ho visto tanto sacrificio e sudore. Dovevamo cambiare tante cose, a partire dall'affrontare l'avversario come se fosse ultimo, non dobbiamo guardare il colore dell'avversario, ma guardare a noi stessi. Siamo sotto pressione, dobbiamo condividerla tutti".

L'allenatore serbo ha elogiato l'atteggiamento dei suoi ragazzi durante la sosta: "Ho visto tante belle risposte, ma l'unica risposta vera ce la darà il campo". Parole che alzano la tensione in vista della sfida odierna, ma fino ad un certo punto: "Non è l'ultima spiaggia, ci sono altre partite ma dobbiamo entrare in campo per trovare il primo passo - ha aggiunto Stankovic suggerendo poi la ricetta ideale per strappare punti alla compagine emiliana - cuore caldo e testa fredda".

I nuovi arrivati Nuytinck e Lammers saranno già a disposizione, innesti utili nel tentativo di invertire il trend negativo che ha caratterizzato la prima parte di stagione: "Per noi inizia un mini-campionato che ci può dare grandissime soddisfazioni" ha evidenziato ancora Stankovic.

Ventidue i convocati per la trasferta, tra loro per la prima volta anche il Primavera Flavio Paoletti. Nutrita la pattuglia degli indisponibili: Colley, Conti, De Luca, Quagliarella, Pussetto, Sabiri e Winks. Per quanto riguarda l'undici che scenderà sul terreno di gioco del "Mapei Stadium", si va verso un 3-4-1-2 con Audero in porta; Bereszynski, Murillo e Amione a comporre il pacchetto difensivo; Leris, Vieira, Rincon e Augello in mezzo al campo; Verre a supporto di Gabbiadini e Montevago (quest'ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Lammers).

Anche in Emilia i giocatori blucerchiati potranno contare sul supporto del tifo: "So che la tifoseria non mollerà un centimetro e dobbiamo prendere esempio da loro" ha sottolineato a tal proposito mister Stankovic a poche ore dal primo impegno del nuovo anno.