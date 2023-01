Sampdoria, tre punti per ripartire: Gabbiadini e Augello piegano il Sassuolo, a Reggio Emilia i blucerchiati vincono 2-1

C'è vita sul pianeta Sampdoria. Lo certifica la prima uscita del nuovo anno: a Reggio Emilia la squadra di Dejan Stankovic batte 2-1 il Sassuolo e raccoglie tre punti importantissimi per continuare ad aspirare ad una salvezza che rimane comunque sempre molto complicata vista la classifica (in attesa degli impegni delle dirette concorrenti) e l'incognita della situazione societaria.

Dal lunch match in terra emiliana, però, la Samp torna a casa, oltre che con una vittoria fondamentale, anche con qualche certezza in più e con la dimostrazione che in questo campionato forse non tutto è perduto. Domenica contro il Napoli la musica sarà ben diversa rispetto a quest'oggi, ma l'iniezione di fiducia arrivata con i primi tre punti dell'anno nuovo lascia quantomeno ben sperare per un futuro incerto (non solo sul campo).

La partita

La rovesciata di Gabbiadini al 25' e il siluro all'angolino di Augello al minuto 28. Sono i due lampi che illuminano un Mapei Stadium avvolto dal clima uggioso di una giornata di inizio anno a Reggio Emilia. Due colpi bassi per il Sassuolo, avvolto in un torpore in linea con il meteo, due scariche di adrenalina per una Samp di certo non abituata a trovarsi in vantaggio per di più di due gol. Un primo tempo convincente dei blucerchiati, ancorati ad un calcio dai principi basici che nell'occasione si dimostra efficace: pochissimi fronzoli, massima resa. Anche per demerito di una compagine avversaria irriconoscibile.

Ben diverso risulta il canovaccio del secondo tempo con il Sassuolo decisamente più in partita ed una Samp costretta ad indietreggiare sempre più. I neroverdi di casa alzano la pressione, si avvicinano pericolosamente dalle parti di Audero e alla fine trovano il gol. Nuytinck, autore fino a quel momento di una prova autoritaria, commette fallo ai danni di Pinamonti apparentemente fuori area. In realtà il contatto viene certificato dal Var all'interno dell'area di rigore e così scatta la massima punizione ai danni degli ospiti. Al 64' Berardi è implacabile e accorcia le distanze.