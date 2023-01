Persone&Aziende, il mondo di AIDP, Francesca Belgrano: "Il valore aggiunto di AIDP è la formazione che offre ai soci"

Per il ciclo Persone & Aziende, il mondo di AIDP, l'Associazione Italiana Direzione del Personale abbiamo intervistato Francesca Belgrano, Amministratore delegato Iso Sistemi.

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane; In Liguria si contano circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.

“Sono socia AIDP da oramai più di 10 anni, ed è un’esperienza che trovo assolutamente positiva: ogni anno rinnovo la mia iscrizione con piacere. La cosa che più ho apprezzato come socia sono tutti gli eventi formativi: credo molto nella formazione, è un aspetto di cui ci occupiamo anche in azienda, e AIDP propone sempre degli appuntamenti dedicati. Inizialmente si trattava di eventi in presenza, poi siamo passati a farli online durante il periodo della pandemia, continuando a dedicarci ad aggiornamenti, a tematiche innovative e anche sensibili.

Le persone che AIDP sceglie come testimoni di questi eventi sono sempre professionisti con grandissima esperienza e che hanno veramente qualcosa da dire, anche a chi lavora da tanti anni in questo settore.

Credo quindi che per me il valore aggiunto di AIDP sia proprio la formazione.

La Iso Sistemi si occupa di Information Tecnology e di formazione. In quest'ultimo anno abbiamo fatto tantissime academy proprio per introdurre in azienda dei ragazzi giovani, neolaureati o neodiplomati, a tematiche IT.

Sono stati tutti progetti molto positivi, le persone poi sono state assunte da noi o da nostri clienti. Credo che questo sia un ambito su cui ci sia da fare parecchio: trovo anche molto stimolante mettere insieme le tematiche HR con l’Information Tecnology.

Noi ci occupiamo anche di analisi dati e business intelligence. Un tema molto importante da affrontare nei prossimi mesi credo sia quello di formare persone che provengono dal mondo HR e che sanno quali sono i processi, ma che conoscono anche le potenzialità degli strumenti che abbiamo per analizzare e gestire i dati.

È una cosa che mi piacerebbe anche fare, e di cui abbiamo parlato anche con AIDP. Credo che sia importante anche mettere insieme il mondo IT e quello HR, far incontrare le varie risorse e i vari responsabili. Per i giovani credo che questa potrebbe essere una strada da seguire: vorrei che tanti neolaureati si iscrivessero per affrontare questo settore al meglio e portare anche visioni nuove. AIDP è secondo me molto aperta ad accettare e farsi carico delle nuove idee, e sono proprio i giovani che possono farsi promotori senza timore e senza paura”.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.

Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: https://www.aidp.it/gruppo/liguria.php.