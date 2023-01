Cengio punta sul futuro di Palazzo Rosso, un polo di aggregazione culturale e sociale per l'intero savonese

"E' intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla riqualificazione dei piani terra e primo di Palazzo Rosso di Cengio per adeguarlo ad ospitare eventi sociali e culturali, nonché realizzare un centro sociale e una nuova sede per la biblioteca della chimica".

Nei giorni scorsi la giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo. Un intervento quantificato in 56.502,74 euro, finanziato dal contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"L'obiettivo è la valorizzazione del patrimonio culturale, potenziando la destinazione dell'immobile ad ospitare eventi, consolidando la sua vocazione, costituendo al tempo stesso un polo di aggregazione culturale e sociale, non solo per Cengio e la Val Bormida, ma per l'intero comprensorio savonese. Palazzo Rosso costituisce un manufatto di altissima qualità architettonica", spiegano dall'amministrazione comunale.