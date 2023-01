Peste suina, un nuovo caso a Vobbia: la Liguria arriva a quota 80

Sono 47 i comuni in cui si registra almeno un caso di peste suina africana: sono stati riscontrati un nuovo caso in provincia di Genova, a Vobbia, e uno a Francavilla Bisio, in provincia di Alessandria. Si tratta dei primi casi osservati in questi due Comuni.

In totale i positivi sono ora 236: in Piemonte le positività totali sono 156, in Liguria 80.