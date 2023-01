Savona, il 7 gennaio la 42ª Rassegna Corale nella chiesa di San Pietro

La Corale Alpina Savonese organizza sabato 7 gennaio alle ore 21 nella chiesa di San Pietro, in via Untoria a Savona, la 42ª Rassegna Corale. L'evento è patrocinato dalla Diocesi di Savona-Noli, dalla città di Savona e dalla provincia.

Al concerto, ad ingresso libero, parteciperanno la Corale stessa, diretta dal M° Eugenio Alipede e il Coro Fiaschi di Zuclo - Borgo Lares (TN), diretto dal M° Patrick Artini.

"Dopo tre anni in cui moltissime attività, fra cui quelle associative e ricreativo/culturali come la nostra hanno dovuto rallentare le proprie iniziative, fino a sospenderle per lunghi periodi, condividere con il coro ospite e con la cittadinanza la nostra Rassegna (ferma da ottobre 2019) è fonte di piacere e di un pizzico di emozione. Piacere ed emozione che saremmo felici di poter condividere con il pubblico presente, invitandolo fin d'ora a "venirci a trovare" sabato sera", spiega Massimo Stanzani, presidente della Corale Alpina Savonese.