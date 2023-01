Alassio, un successo il torneo di Burraco della Befana (FOTO)

Tornei di Burraco solidali presso l'Hotel Toscana di Alassio. L'ultimo appuntamento si è tenuto la vigilia della Befana. Una partecipazione attiva ed interessata con un crescendo di giocatori di Alassio, Albenga e Finale, ma anche di molti turisti.

Il terzo torneo è stato vinto dalla coppia Franca e Savino con un punteggio di ben 52 punti. Il premio? Una pranzo o una cena dall'Osteria "I Matetti".

"Le somme raccolte durante i tornei faranno parte del fondo che stiamo costituendo per realizzare un progetto di solidarietà in Senegal, nello specifico, la costruzione di un "forno per il pane", in un villaggio di pescatori a Betenty, situato sulla foce del fiume Sine Saloum", spiegano gli organizzatori.

"Un ringraziamento particolare va al titolare dell'Hotel Toscana che ci ha ospitati ed ai commercianti ed esercenti che hanno condiviso le nostre finalità riconoscendo dei premi ai partecipanti. Un sincero saluto a tutti gli alassini per l'accoglienza ed un arrivederci a presto", concludono i promotori dell'iniziativa.