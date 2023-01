La sfilata delle befane, i mercatini e il pattinaggio: si concludono gli “Incanti di Natale” di Loano

Si concludono gli “Incanti di Natale”, il ricco calendario di eventi organizzati dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

AGGIORNAMENTO : a causa delle previsioni meteo avverse la manifestazione "Il battesimo della sella" in programma per domani, sabato 7 gennaio, è stata rinviata ad altra data.

Venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, le vie e le piazze del centro saranno animate dalla sfilata delle Befane, aperta a tutti. I partecipanti, rigorosamente in maschera da Befana, si troveranno alle 15.30 presso il “Villaggio Magie di Natale”; alle 16 prenderà il via il corteo, che attraverserà il centro storico per poi ritornare in piazza Italia. Qui si terrà l'elezione di Miss Befana Loano 2023. Animazione con Sante ed i Matti da Legare. Per l'occasione i negozi del centro allestiranno vetrine a tema “befanesco”. Il pomeriggio è organizzato da Vecchia Loano in collaborazione con il Comitato Loanese.