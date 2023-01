Elezioni presidente Provincia, Canepa contro le "etichette": "Non sono un estremista ma una persona concreta"

"Per qualcuno queste elezioni provinciali dove sul tavolo ci sono questioni cruciali per il territorio e per i cittadini e che potrebbero costituire un’occasione epocale di cambiamento basato sui contenuti e sui metodi si riducono al sillogismo aristotelico in cui i moderati devono votare per i moderati, Canepa è un tesserato Lega e per definizione non può essere moderato, Olivieri è un moderato e quindi i moderati devono votare per Olivieri. Ma come si può pensare che sindaci e consiglieri comunali di qualunque appartenenza politica essi siano, abituati ad amministrare la cosa pubblica, chiamati ogni giorno a prendere decisioni che comportano assunzioni di responsabilità, pagando di tasca loro eventuali errori anche di altri, si possano bere una filastrocca del genere?". Lo afferma Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito e candidato al ruolo di presidente della Provincia.

"Non mi pare di essere un estremista o un bombarolo, credo di essere una persona concreta, che bada ai risultati e la mia storia politica, seppur breve, lo dimostra così come il consenso realmente trasversale che ho raccolto a differenza di quello costruito a tavolino nelle segrete stanze delle segreterie dei partiti - prosegue Canepa - Catalogare le persone banalizzando i concetti è funzionale solo a dividere ed è, in sintesi, la stessa politica messa in atto in questi anni da qualcuno sul territorio. Il dualismo Canepa - Olivieri è un’opportunità di cambiamento non una frattura di un’area politica, anche perché ho potuto constatare di persona che la provincia di Savona non ha bisogno di essere divisa, lo è già da tempo. Esistono il ponente, il levante, la città di Savona e la Val Bormida, 'divide et impera' docet. Il prossimo presidente della Provincia, oltre a doversi occupare con solerzia e meglio del passato di tutte le partite di affidamento in house dei vari servizi, della viabilità ecc..., avrà il dovere di essere aggregante, di compattare i territori ognuno del quale è funzionale all’altro".