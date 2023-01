Voto Provincia, il M5S regionale si dissocia da Meles: "Presa di posizione personale, segnalato a Roma quanto accaduto"

“Il MoVimento 5 Stelle, lette le dichiarazioni e il post social di Manuel Meles, prende atto e contestualmente non si riconosce nelle dichiarazioni del capogruppo in Comune di Savona".

A dirlo il referente regionale del M5S Roberto Traversi che va di fatto a sfiduciare il capogruppo in consiglio comunale a Savona Manuel Meles, ex candidato sindaco nel 2021, che con un post su Facebook, ha annunciato il suo voto per le elezioni provinciali del prossimo 9 dicembre al candidato di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

"Quanto affermato e scritto si palesa come una presa di posizione del tutto personale, visto che non è stata condivisa né con il territorio di riferimento, né con il gruppo ligure nel suo insieme. Come referente regionale, non ho potuto che segnalare a Roma quanto accaduto. Spiace che Manuel non si sia confrontato con i portavoce… forse avremmo potuto ricordargli la passata inaffidabilità della Lega” ha continuato Traversi.

“Per il MoVimento 5 Stelle, il candidato leghista non è sostenibile. L’endorsement di Meles rimane dunque, per quanto ci riguarda, un'iniziativa personale intavolata con la destra savonese” conclude il referente regionale pentastellato.