Addio Vialli, il ricordo di Vierchowod e Dossena: "Campione generoso e leader nato, con lui se ne va un pezzo di storia del calcio"

La morte di Luca Vialli ad appena 58 anni ha fatto calare un velo di tristezza su questa giornata. Unanime il cordoglio del mondo dello sport, della politica ma anche di chi non è appassionato di calcio, perché un dramma come questo insegna che nella vita nessuno è invincibile, neppure i campioni più grandi.

I ricordi di Vialli e Vierchowod

Chi ha conosciuto il campione Vialli ma soprattutto l'uomo sono stati Pietro Vierchowod e Beppe Dossena, a lungo suoi compagni negli anni d'oro della Samp del presidente-papà Paolo Mantovani, che conquistò coppe Italia e trofei internazionali fino all'apoteosi scudetto del 1991. Un anno dopo, a seguito della sconfitta dei blucerchiati nella finale di Coppa dei Campioni (come si chiamava ancora ai tempi) Vialli scelse di voltare pagina e iniziare una nuova avventura a Torino. Dove Dossena era stato in precedenza, anche da capitano, sulla sponda granata, mentre Vierchowod lo raggiunse nel 1995, facendo in tempo a vincere una Champions indimenticabile.

"Ci siamo visti poco più di un mese fa prima a Torino e poi a Genova, per il docufilm sullo scudetto della Samp. Lo avevo visto già molto provato, anzi non so neppure come avesse fatto a venire, visto che solo tre o quattro giorni prima era stato operato". Così esordisce Pietro Vierchowod, che da oggi ha cambiato la foto profilo whatsapp, mettendo un suo abbraccio assieme al compagno di mille battaglie. "Io e lui siamo sempre stati grandi amici, avevamo anche un gruppo di amici comuni con i quali ci frequentavamo almeno un paio di volte all'anno ancora adesso".

"Non parlava mai della malattia, voleva solo ricordare le vittorie e le cose belle"