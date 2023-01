Genoa, è Alessandro Agostini il nuovo tecnico della Primavera rossoblù

È ufficialmente Alessandro Agostini il nuovo tecnico della Primavera del Genoa, dopo il passaggio in Prima Squadra reso ufficiale negli scorsi giorni di Alberto Gilardino.

Ad annunciarlo è stato, in una nota, lo stesso club di Villa Rostan, che ricorda: "Ex difensore con 482 presenze in carriera, da allenatore ha guidato il Cagliari Primavera nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, quest’ultima chiusa in semifinale dopo il terzo posto raggiunto in regular season".

Nella scorsa stagione il tecnico era subentrato nel finale di campionato, poi culminato con la retrocessione dei rossoblù sardi, a Walter Mazzarri sulla panchina della Prima Squadra cagliaritana.