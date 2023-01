Ceriale, ritrovato sugli scogli il settantenne che aveva fatto perdere le sue tracce

E' stato ritrovato qualche minuto fa su una scogliera in via Pinea a Ceriale la persona scomparsa da ieri nel tardo pomeriggio.

Il settantenne aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi da una struttura protetta e non era stato più possibile contattarlo. Fortunatamente il lieto fine con il ritrovamento, con l'uomo che è stato trasportato precauzionalmente in pronto soccorso in buone condizioni fisiche.

Ad operare nelle ricerche che si sono svolte anche durante la notte e questa mattina principalmente nella frazione di Peagna dove era stato visto l'ultima volta, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la protezione civile, l'unità cinofila della Croce Bianca di Spotorno e i carabinieri.

Sono stati utilizzati anche i droni termici. Le ricerche sono avvenute sia in ambiente urbano che non urbano.