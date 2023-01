Elezioni presidente Provincia, il sindaco Russo incontra Olivieri e Canepa: "Confronto franco e costruttivo, preso atto delle risposte"

“Ringrazio i due candidati per aver risposto positivamente alla mia richiesta di confronto sui temi strategici per il territorio in vista della elezioni provinciali”. Così il sindaco Marco Russo al termine dell’incontro con Pierangelo Olivieri e Giancarlo Canepa in vista delle elezioni provinciali di lunedì prossimo.

“Ho sempre dichiarato - continua Russo - che se vogliamo dare peso al nostro territorio occorre porci obiettivi strategici e compattarci intorno ad essi, per questo avevo scritto la lettera del 7 dicembre scorso. Pertanto, nell’incontro di oggi ho voluto avere un confronto sui temi che avevo posto in quell’occasione e sui quali l’amministrazione di Savona lavorerà nel futuro. Il confronto è stato molto franco e costruttivo, sono stati affrontati tutti i nodi più delicati. Ho preso atto delle loro risposte”.