Elezioni presidente Provincia, “Noi per Cairo”: "Non forzeremo nessun componente nella scelta fra i due candidati"

"In merito al l’elezione del presidente della provincia di Savona che si terrà lunedì 9 gennaio, in qualità di capogruppo di 'Noi per Cairo', visto la paradossale spaccatura della coalizione di centrodestra che non è riuscita ad esprimere una candidatura unitaria, comunico che il gruppo di maggioranza di Cairo non forzerà nessun proprio componente nella scelta fra i due candidati". Lo afferma Marco Dogliotti, Capogruppo “Noi per Cairo”.