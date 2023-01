Voto Provincia, il consigliere Mij non appoggia Canepa come Meles: "Il M5S non sarà stampella di nessuno"

"In vista delle elezioni per il Presidente della Provincia di Savona che si terranno il 9 gennaio, il M5S ha sviluppato un dibattito interno coinvolgendo la base e il coordinatore regionale per assumere la posizione migliore nell'interesse dei cittadini".

A dirlo è il consigliere comunale di Savona Federico Mij che dice la sua dopo la decisione del suo capogruppo Manuel Meles di appoggiare il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa, candidato per le elezioni provinciali del 9 gennaio sostenuto da Lega/Fratelli d'Italia e Forza Italia e la critica del referente regionale pentastellato Roberto Traversi che ha definito quella "una presa di posizione del tutto personale, visto che non è stata condivisa né con il territorio di riferimento, né con il gruppo ligure nel suo insieme. Come referente regionale, non ho potuto che segnalare a Roma quanto accaduto. Spiace che Manuel non si sia confrontato con i portavoce… forse avremmo potuto ricordargli la passata inaffidabilità della Lega".

"In prima battuta sembrava che l'unico candidato fosse il Presidente uscente Olivieri, vicino a Toti e spesso manovrato da Vaccarezza, il quale ha dimostrato di mal amministrare la nostra provincia, a partire dal ritardo nell'affidamento in house di tpl rischiando la privatizzazione del servizio. L'unico modo per opporsi al Presidente uscente e, anche, al vergognoso sistema di suffragio delle elezioni provinciali che le rende un vero e proprio mercato delle vacche, sarebbe stato quello di non partecipare al voto - ha continuato Mij - La candidatura di un altro esponente di centrodestra, nella persona di Giancarlo Canepa sindaco leghista di Borghetto Santo Spirito, ha aperto una nuova discussione interna. La provincia infatti si occupa di temi cruciali per i cittadini come gestione dei rifiuti, trasporto pubblico e servizio idrico. Su alcuni di questi temi il sindaco di Borghetto si è presentato come in forte contrasto rispetto all'operato presidente Olivieri. Abbiamo intavolato una discussione su un possibile sostegno al sindaco di Borghetto per dare una spallata alla nicchia di potere costituita da Vaccarezza e Olivieri che oramai considerano la provincia cosa loro, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Tuttavia le garanzie che il nuovo sia meglio non ci sono, l'asticella per noi è molto alta e Giancarlo Canepa è circondato da un sistema di potere che potrebbe presto sostituire quello del Presidente uscente".

"Inoltre, per le future partite non avremmo alcuna garanzia che l'operato del candidato leghista possa essere da noi condiviso vista la differente sensibilità. Registriamo con stupore invece come la decisione del PD di sostenere Olivieri sia stata semplice e dettata solamente dalla volontà di consegnare la vicepresidenza al sindaco piddino Niero - continua il consigliere del M5S subentrato ad Andrea Delfino in consiglio comunale a Savona lo scorso ottobre - Voglio quindi rassicurare chi già scrive di un nuovo asse giallo-verde: la stagione dei decreti sicurezza è definitivamente alle porte, stagione che, nonostante i vergognosi decreti del ministro Salvini, ha comunque portato riforme importanti quali il Reddito di Cittadinanza che ora il governo Meloni sta smantellando. Voglio anche rassicurare chi parla di spaccature perché, anche questa volta, si sbaglia di grosso: l'azione del nostro movimento politico continua ad essere una delle più virtuose a Savona dove facciamo proposte sostenibili ascoltando i cittadini e, grazie allo studio intenso delle carte, dei documenti e delle pratiche all'ordine del giorno andiamo a muovere critiche costruttive all'operato della maggioranza del Comune di Savona, cogliendo aspetti spesso tralasciati da altre forze politiche".