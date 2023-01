E' stato lanciato l'allarme intorno alle 19.30 per un investimento pedonale avvenuto in via Torino a Savona.

Un'auto avrebbe infatti colpito una donna ed immediati sono intervenuti i soccorsi con l'automedica del 118 e dell'ambulanza.

La ferita è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.