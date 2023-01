Savona, tenta di rubarle la borsa in pieno giorno a Lavagnola: strattonata anziana

"Per fortuna non è caduta per terra perché le conseguenze potevano essere ben peggiori".

Così il figlio di un'anziana 83enne che nella mattinata di ieri, intorno alle 11.00 a Savona nel quartiere di Lavagnola tra i giardini di via Bruzzone e il campo Scaletto, è stata avvicinata da un uomo che ha tentato di rubarle la sua borsa tirandola per il braccio.

"Stava camminando con la borsa sotto braccio e si è sentita tirare da un ragazzo nord africano - spiega il figlio - mia mamma ha urlato forte, così come una signora dal terrazzo e per fortuna è scappato".

"Non è mai successa una cosa del genere, quella infatti è una zona tranquilla - prosegue - incredibile però che ora gli anziani per paura non possano uscire di casa e che questi fatti ancora peggio avvengano in pieno giorno. Fortunatamente ha solo due lividi sul braccio, è andata bene".

L'anziana ha poi presentato denuncia ai carabinieri spiegando l'accaduto e fornendo dettagli del viso del suo aggressore.

Lo scorso 23 dicembre una donna era stata aggredita con un pugno in faccia in Piazza del Popolo sempre in pieno giorno da un cittadino extracomunitario.