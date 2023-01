A Dego lo spettacolo "Il partigiano Over the rainbow Beppe Fenoglio, le parole la musica", appuntamento il 15 gennaio

"Il partigiano Over the rainbow Beppe Fenoglio, le parole la musica": questo lo spettacolo in programma il prossimo 15 gennaio alle ore 17 nel salone della pro loco a Dego. L'evento, proposto dal Circolo Culturale Dego, verrà portato in scena dalla Compagnia "Canzoni&Teatro".

Gli attori e musicisti Ada Prucca, Corrado Leone, Attilio Ferrua, Mario Manfredi e Giuliano Scarso alterneranno la lettura di brani estrapolati dai testi di Fenoglio a brani musicali italiani e americani cari all'autore.

La pièce è stata concepita e portata in scena nel 2022, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Beppe Fenoglio. La rappresentazione a Dego è stata finanziata dal Consorzio Agroforestale di Dego e da un privato (in memoria della moglie).

"Un grazie anche alla pro loco Dego per l'appoggio organizzativo e al comune per il patrocinio", spiegano dal Circolo Culturale Dego.