I "Luppini" emozionano la basilica di San Biagio a Finalborgo (FOTO)

Il pubblico appassionato e numeroso della basilica di San Biagio si è fatto trascinare, lo scorso 5 gennaio, dalle note del Maestro Alberto Luppi Musso e dei suoi "Luppini", tornato nella sua Finale, precisamente in Finalborgo, per quello che sta diventando un appuntamento ormai fisso con il concerto in prossimità dell'Epifania.

Dopo il rilascio nei mesi scorsi su tutte le piattaforme online, ha esordito dal vivo lo "Schiaccianoci" rivisitato proprio del pianista e compositore di origine mantovana, accompagnato nell’esecuzione a quattro mani di alcuni brani da Miriam Joyce, la quale ha poi allietato il pomeriggio con un brano tratto dalla sua suite "L'Univers à travers le Regard des Dieux".

Ad aprire il pomeriggio, nel pieno spirito del periodo festivo, un'esecuzione canora della stessa Miriam insieme a Lucrezia Ferrara e Anna Francini, all'esordio davanti al pubblico, di "Tu scendi dalle Stelle".

Lucrezia ha quindi presentato il suo nuovo singolo "Skyline" mentre Riccardo Micangeli ha voluto proporre il "Valzer in mi bemolle" di Chopin. Anche per loro spazio a un momento di alta musica insieme al proprio maestro nell'esecuzione a quattro mani di un brano a testa.

Esibizioni tutte molto apprezzate da un pubblico che ha contribuito a ricreare lo spirito natalizio e festoso, ricoprendo di applausi tutti i giovani artisti che hanno voluto infine celebrare il proprio maestro chiamandolo davanti alla platea della basilica a raccogliere il tributo del pubblico.