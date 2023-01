Ad Albenga l’accordo Pd-Cambiamo per le elezioni provinciali non va giù: lo sfogo di cittadini e politici

Pd e Cambiamo si sono riavvicinati e hanno fatto pace per le elezioni del Presidente della Provincia di Savona, ma a qualcuno il sodalizio non va proprio giù, ad Albenga.

“E se domani ... E se domani nelle elezioni per il Presidente della Provincia di Savona i rappresentanti del nostro territorio e magari anche quelli della Valbormida votassero per #senzaprontosoccorsosimuore? – la sfida lanciata su Facebook dal ‘guerriero’ dei vicoli d’Albenga Gino Rapa - Questo sì che sarebbe un voto utile, per la gente che oggi non può curarsi, per la gente che attende mesi o anni per una visita, per la gente che aspetta ore o giorni in un pronto soccorso allo stremo, per la gente che non può essere ricoverata per i reparti intasati, per la gente che non può permettersi la sanità a pagamento".

"Non tradite ancora una volta la gente per una poltrona! Non tradite la gente votando per chi voi stessi avete finora accusato di avere fatto a pezzi la nostra sanità! Non ve lo perdonerebbe! Non ve lo perdoneremmo! Non sarete più credibili” chiosa Rapa.

Ma non è l’unico a sfogarsi. Anche i Cittadini Stanchi di Albenga con una nota motivano il loro dissenso: “Entrambi i candidati, Olivieri, attuale presidente, e Canepa, sindaco di Borghetto S.S, sono di centrodestra. Non esiste un’alternativa di centrosinistra. Olivieri ha palesemente dimostrato di come non possa rappresentare Albenga e i suoi cittadini. Sull'ospedale mai una parola di sostegno o di conforto, tanto meno nessuna presa di posizione a nostra difesa, senza parlare della sua assenza per la cerimonia di consegna della Medaglia d’oro al merito civile. Anche il sindaco Canepa non si è mai espresso nella difesa del nostro ospedale”.

“Consiglieri comunali di Albenga, votate scrivendo #senzaprontosoccorsosimuore – l’invito dei Cittadini Stanchi - per dare l'ennesimo segnale verso una politica sempre più distante dai problemi reali e rendete pubblico il vostro voto, perché dalle vostre scelte dipende la tranquillità e la salute nostra e dei nostri cari”.

Dal mondo politico, arrivano note di perplessità e accusa contro la sinistra e il governatore Toti con il suo braccio destro Vaccarezza, sulla gestione dell’assistenza sanitaria nel comprensorio albenganese: “Come recuperare il terreno perduto dopo la debacle sulla sanità? Toti-Vaccarezza strizzano l’occhio al Pd di Albenga dando vita all’accordo più vergognoso della storia politica del Ponente”, tuona Roberto Crosetto, presidente del circolo FdI di Albenga. “Con questo accordo – sottolinea con forza Crosetto – è stata messa in atto la più grande truffa politica in barba ai cittadini di Albenga. Abbiamo assistito infatti ad un becero gioco di poltrone e potere”.

Per Crosetto “questa è la politica di oggi: il nemico numero uno Toti Vaccarezza che alle politiche è riuscito a prendere 55 voti per la vicenda dell’ospedale e pronto soccorso e che ha scatenato le ire di sindaco Riccardo Tomatis e degli assessori e consiglieri appassionati nel nome #senzaprontosoccorsosimuore, che ha mobilitato personalità di livello come il vescovo Guglielmo Borghetti e Gino Rapa dei Fieui di caruggi, ebbene, oggi il duo Toti-Vaccarezza è andato in braccio proprio al Pd di Albenga con il sindaco e i loro iscritti in testa che lo ha accolto con amore”.

“Ma lo sappiamo bene: si tratta di un amore per le poltrone. Pd di Albenga Toti e Vaccarezza andranno a votare compatti per il presidente della provincia Olivieri con i loro giochini di potere”. Un’ultima battuta: “Cambiamo è diventata Peggioriamo, il Pd. Poltrone e Divani, è sempre lo stesso, se ha perso più del 50% dei tesserati ci sarà un motivo”, conclude Crosetto.