Elezione presidente Provincia, Patto per Savona: "Nessuna spaccatura nel gruppo, a Olivieri chiediamo un radicale cambio di passo"

"Non esiste nessuna spaccatura all'interno del nostro gruppo consigliare".

La lista civica del sindaco Marco Russo Patto per Savona vuole fare chiarezza sulle voci riguardanti una frizione interna per il voto per le elezioni provinciali di domani, 9 gennaio.

"Senza dubbio il percorso di avvicinamento a queste elezioni provinciali è stato tutt'altro che semplice. Come consiglieri comunali siamo infatti chiamati ad eleggere il presidente della Provincia, scegliendo tra due candidati politicamente distanti da noi - spiegano - Purtroppo la ricerca di un nuovo equilibrio nel centrodestra ha prevalso rispetto alla volontà di compattare il territorio, esigenza avanzata dalla nostra amministrazione con la lettera del Sindaco del 7 dicembre. In prima istanza abbiamo preso in considerazione di non partecipare al voto, leggendo questa elezione come uno scontro interno alla destra e orientato solamente a frammentare il territorio. Abbiamo poi considerato anche altri aspetti, che abbiamo discusso in un confronto costruttivo con le altre forze della maggioranza. La prima considerazione riguarda l'inopportunità della scelta di non votare, chiamandoci fuori dal dovere istituzionale di partecipare all’elezione di un ente territoriale".

"Nell'elezione del presidente della Provincia, in quanto ente di secondo livello, gli aspetti amministrativi superano di gran lunga quelli politici, e le sfide che aspettano il nuovo presidente nel 2023 avranno un peso specifico rilevante nello sviluppo del territorio e della nostra città, prime fra tutte quelle sui rifiuti, sulla depurazione delle acque e sul trasporto pubblico locale, senza dimenticare la politica sanitaria comprensoriale, le infrastrutture, l'edilizia scolastica e la viabilità. In quest'ultimo anno il Comune di Savona ha svolto un ruolo fondamentale nel compattare e guidare il territorio, anche sulle tematiche sopra elencate, e questo nonostante le posizioni dell'amministrazione provinciale che, per usare un eufemismo, non è sempre è stata solerte nel cogliere le sfide che doveva affrontare. Un ruolo che deve continuare a svolgere e che potrà svolgere al meglio se con l'elezione di domani sapremo creare le giuste condizioni - proseguono dal Patto per Savona - In aderenza a queste logiche, la scelta è ricaduta sul presidente uscente, Olivieri, al quale abbiamo chiesto e continueremo a chiedere un radicale cambio di passo nella direzione che la nostra amministrazione ha più volte indicato".

"Noi crediamo in un progetto civico che tenga al centro l’agenda e il progetto per la città e tenga coesa la coalizione attorno ad essi. Pensiamo che la stessa impostazione dovrà prevalere anche a livello provinciale. Per questo riteniamo che sia un valore garantire l’unità del gruppo consigliare e garantire la giusta rappresentatività e forza al comune capoluogo. Sono queste le motivazioni che ci hanno spinto perché è nostra intenzione misurare la Provincia sulla gestione dei dossier specifici" concludono dal gruppo consiliare Patto per Savona - Marco Russo Sindaco.