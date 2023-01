Voto Provincia, Italia al Centro punge il centrodestra: "Incomprensibile e senza motivazione la presentazione di una candidatura alternativa"

"Leggiamo incomprensibili prese di posizione circa le elezioni provinciali di Savona da parte di amici della coalizione di centrodestra".

A dirlo è il gruppo di Italia al Centro con Toti in merito alle elezioni provinciali che vedranno contrapposti il totiano presidente uscente Pierangelo Olivieri contro il candidato di Lega/Fratelli d'Italia e Forza Italia Giancarlo Canepa.

"Dichiarazioni che accusano i sostenitori del Presidente uscente, il Sindaco Olivieri, incolpandoli della naturale scelta di aver voluto ricandidare un Presidente uscente che bene ha fatto e che rappresenta un significativo numero di amministratori locali di varia sensibilità politica - proseguono - Quello che invece ci risulta incomprensibile è perché gli amici di alcuni partiti di centrodestra abbiamo scelto, senza motivazione alcuna e contravvenendo al buon costume politico, di presentare una candidatura alternativa a quella di Olivieri. A meno che la decisione non sia spinta da ragioni personalistiche estranee alla politica".

"Così come non è comprensibile per quale motivo il Sindaco Olivieri avrebbe dovuto fare un passo indietro rappresentando buona parte degli amministratori savonesi, a fronte di richieste provenienti da chi ne rappresenta molti meno - concludono da Italia al Centro - Il nostro auspicio è che la maggior parte degli amministratori della provincia si ritrovi nella continuità dell'amministrazione senza alimentare inutili divisioni".