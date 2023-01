Voto Provincia, Lanza (Sinistra per Savona): "Voterò Olivieri nonostante non ci abbia dato nemmeno un motivo per farlo"

"Voterò Olivieri come presidente della Provincia nonostante non ci abbia dato nemmeno un motivo per farlo. Non l'ha fatto durante il suo mandato amministrativo che considero ampiamente insufficiente, né in questa strana campagna elettorale, per quanto di secondo livello".

Il consigliere comunale di Sinistra per Savona Luigi Lanza esprime la sua dichiarazione di voto per la presidenza della Provincia, ricordando però che l'operato del presidente uscente Pierangelo Olivieri non sarebbe stato convincente.

"A pensarci bene queste elezioni provinciali sono quanto di più distante dall'esperienza delle comunali che hanno visto la vittoria di Marco Russo. Lontane dai cittadini, dai temi, vissute di fretta e caratterizzate da accordi pattizi fra dirigenti. Voterò Olivieri facendomi carico della volontà della maggioranza che guida il comune di Savona, esperienza che reputo sia da valorizzare e proteggere, di incidere sulle politiche della provincia. Se Olivieri sarà riconfermato, lo farà grazie ai voti del Comune capoluogo e dovrà dimostrare di svolgere il suo ruolo pienamente consapevole di questo aspetto" continua Lanza.

"A partire dalla gestione dei rifiuti passando per la depurazione delle acque e il trasporto pubblico locale. Fino ad arrivare al tema della sanità su cui i riferimenti politici del presidente della Provincia hanno a più riprese dimostrato scarsa attenzione verso il capoluogo. Altrettanto importante è una svolta da imprimere all'ente dal punto di vista tecnico e amministrativo" precisa il consigliere di Savona.

Si asterrà invece probabilmente il suo capogruppo Marco Ravera che deciderà di non votare nè il totiano Olivieri, nè il candidato di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

"Voterò Olivieri anche facendomi carico della diversità di vedute all'interno del nostro gruppo consigliare. In questi mesi ho lavorato in grande sintonia con il mio capogruppo Marco Ravera, e tanto abbiamo da fare nel prossimo futuro - precisa - Credo che il mio disagio sia lo stesso di molti consiglieri comunali con cui ho avuto modo di confrontarmi in questi giorni. E i tanti consiglieri del territorio che vedono la Provincia lontana e senza un indirizzo chiaro. Se saremo in grado di svolgere al meglio il mandato amministrativo nel comune di Savona, sapremo svolgere un servizio per la provincia tutta. A prescindere dalle contraddizioni che il voto di lunedì 9 gennaio si porta dietro".