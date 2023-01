Sampdoria-Napoli, il popolo blucerchiato piange la sua bandiera Gianluca Vialli: “Bomber. Campione. Leggenda. Noi ti giuriamo eterno amore, per sempre LV9”

“Bomber, Campione, Leggenda. Con le lacrime agli occhi e un sogno spezzato nel cuore, noi ti giuriamo eterno amore… Per sempre Luca Vialli”.

“Esempio per questo calcio, storia della nostra maglia. Grazie di tutto Sinisa”.

Sono stati momenti a dir poco emozionanti quelli vissuti prima del fischio d’inizio di Sampdoria-Napoli, con il popolo blucerchiato che ha voluto omaggiare il suo grande beniamino Gianluca Vialli, scomparso due giorni fa dopo una lunga malattia, e Sinisa Mihajlovic, ex giocatore e allenatore della formazione genovese.

Fin dal riscaldamento, che i giocatori doriani hanno effettuato con una maglia speciale dedicata proprio all’attaccante protagonista dello scudetto conquistato nella stagione ’90-’91, la tifoseria ha riservato striscioni, cori e bandiere per ricordare due grandi bandiere della storia blucerchiata.

Il presidente Lanna, a ridosso della partita e sotto le note della più che mai commovente “Lettera da Amsterdam”, ha depositato due mazzi di fiori ai piedi della gradinata Sud, letteralmente gremita per la prima uscita casalinga dei blucerchiati in questo 2023, iniziato bene sul campo, ma con un profondo dolore nel cuore per la scomparsa di due icone del mondo sampdoriano.