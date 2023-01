Samp, arriva il Napoli primo della classe e Stankovic punta sul fattore campo: "Da qui in avanti Marassi deve diventare la nostra fortezza"

0La Sampdoria torna in campo quest'oggi e l'impegno è di quelli decisamente difficili. Alle 18 a Marassi arriva il Napoli, capolista della Serie A, e i favori del pronostico non possono che essere tutti per i partenopei. I blucerchiati, a caccia dell'impresa, proveranno a puntare sul fattore campo. A tal proposito il tecnico Dejan Stankovic non ha dubbi: "Da qui in avanti Marassi deve diventare la nostra fortezza - ha dichiarato alla vigilia - In queste settimane abbiamo lavorato sul fatto che Marassi è casa nostra, deve essere la nostra enorme forza che ci spinge a fare risultati inaspettati".

Nessun dubbio anche per quanto riguarda l'avversario di giornata: "Ha fatto vedere il proprio valore fin dall'inizio della stagione - ha aggiunto Stankovic - Sono favoriti per lo scudetto e da favoriti vengono a Marassi. Arriva un grande avversario, con grandissimo allenatore, li rispettiamo ma, senza paura, faremo il nostro: giochiamo in casa, dobbiamo onorare la maglia e difendere i nostri colori".

Proprio alla vigilia della sfida odierna, Sampdoria e Napoli hanno ufficializzato il passaggio in azzurro di Bereszyński e quello in blucerchiato del giovane Zanoli. "Se sta bene giocherà", ha confidato Stankovic a proposito del difensore classe '00. Parole al miele, invece, per salutare il polacco ma anche Francesco Caputo in precedenza trasferitosi all'Empoli: "Ringrazio Bereszyński, grande uomo e professionista, ha dato tanto alla Samp e ha onorato la sua ultima gara con una prestazione top. Gli auguro ogni bene, lo merita. E vale lo stesso discorso per Caputo - ha affermato ancora l'allenatore serbo - se possono essere più felici altrove è giusto lasciarli andare perché sono ragazzi splendidi".