Albisola, vandalizzati e rubati i conigli "Osvaldo" di piazza Dante: l'appello dell'artista

Sono stati vandalizzati e rubati i conigli "Osvaldo" presenti nei giardini di Piazza Dante ad Albisola Superiore realizzati da Paolo Pastorino.

Proprio l'artista ha voluto lanciare l'allarme sui social con un appello.

"Vi chiedo un grandissimo favore, stanotte hanno vandalizzato acune opere e rubato altre, si tratta di una scultura a forma di coniglio di colore rosso alto circa 70cm, ora il mio localizzatore mi indica che al momento si trova in viale Faraggiana all'altezza tra il civico 5 e l'hotel Garden, probabilmente qualche ragazzo/i per fare una bravata o se l'è portato a casa o lo ha gettato da qualche parte in quella zona, se qualcuno lo avesse visto o lo vedrà prossimamente mi può contattare, non è solo una opera di mia proprietà ma hanno tolta un qualcosa al comune di Albisola e ai suoi cittadini. Questa è già la quarta volta che me li rubato o li rovinano, capisco che possano piacere o meno ma questi atti di vandalismo sono atti illeciti sono davvero incivili" spiega Pastorino.

Lo scorso San Valentino del 2022 erano stati inaugurati nella piazza albisolese gli iconici coniglietti dalle forme zoomorfe realizzati da Paolo Pastorino nati da un progetto artistico che si rifà alla corrente della Toy Art che riunisce le esperienze delle illustrazioni dei manga, dei videogiochi e dei fumetti.