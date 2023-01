"Gli irroratori del parco fossile 3 hanno un raggio corto, non sono in grado di bagnare l’intera superficie": la provincia diffida Italiana Coke

La provincia di Savona diffida l'Italiana Coke di Bragno "per l'immissione di polveri dal parco fossile 3". Durante il sopralluogo dello scorso 27 dicembre, Arpal ha rilevato che gli irroratori "non sono in grado di bagnare l’intera superficie del parco nonché i cumuli di materiali presenti".

Nell'atto di diffida si legge che "gli spruzzatori presenti a valle del parco hanno un raggio di azione sufficiente a bagnare la zona di transito dei mezzi che accedono all'area, ma non i cumuli di materiale stoccato; quelli posti a monte del parco, installati a monte della strada che costeggia il parco fossile, hanno un raggio di azione sufficiente a bagnare la strada e lambire parzialmente alcuni dei cumuli presenti nell'area; l'irroratore installato di recente, posto in prossimità dell’angolo est, nonché quello situato sul lato sud-est del parco fossile non sono risultati funzionanti, poiché durante il sopralluogo la valvola di mandata era chiusa".

L'azienda dovrà provvedere che gli irroratori a servizio del parco siano in grado di bagnare l’intera superficie e i cumuli depositati, escludendo la possibilità di "zone cieche", nonché rendere funzionanti ed efficaci gli spruzzatori situati in prossimità dell’angolo est e del lato sud-est.

"Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l’applicazione di eventuali ulteriori provvedimenti e ad una sospensione dell'AIA in caso di reiterato mancato rispetto delle norme", si legge sempre nella diffida.