Boca Juniors e Liguria uniti per sempre, l'omaggio dell'assessore Ferro: "È parte del nostro passato, del nostro presente e lo sarà del nostro futuro" (VIDEO)

Un video saluto da parte dell'assessore regionale allo Sport Simona Ferro per testimoniare vicinanza e quel legame indissolubile che unisce la Liguria e Genova al Boca Juniors, la squadra di calcio più titolata di Argentina fondata nel 1905 da alcuni emigrati italiani a Buenos Aires.

"Nel 1905 cinque emigrati partiti da Genova fondarono il Boca Juniors, destinato a diventare una delle squadre più iconiche e vincenti della storia del calcio - ha dichiarato l'assessore Ferro - Per me è stato un onore rimarcare le radici liguri di questa vera e propria istituzione sportiva in un video pubblicato sui canali ufficiali del club".

Per l'occasione, l'esponente della Regione ha inoltre inviato la traduzione in dialetto genovese di alcuni versi dell'inno ufficiale del club (leggi QUI). "Boca è parte del nostro passato, del nostro presente e lo sarà del nostro futuro" ha spiegato l'assessore regionale.

Era infatti il 3 aprile del 1905 quando i Esteban Baglietto e Santiago Sana (figli di immigrati genovesi), il campano Alfredo Scarpati e i fratelli Juan e Teodoro Farenga (padre originario di Muro Lucano e madre genovese) si riunirono per fondare quello che la storia incoronerà come un vero e proprio mito del 'Fútbol'. Su una panchina di Plaza Solís nacque così il Boca (omaggio al quartiere) Juniors (perché già all'epoca l'inglese era considerato trendy).

"Los xeneizes" (i genovesi) è il soprannome che accompagna le gesta dei giocatori del Boca, la "Bombonera" è invece la loro casa. Lo stadio oggi intitolato ad Alberto José Armando, presidente del club dagli anni '50 agli anni '80, sorge nel quartiere La Boca ed è senza dubbio uno degli impianti più importanti del mondo.