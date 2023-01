Lockdown, 3 anni dopo: le abitudini che non abbiamo più abbandonato

Sono passati quasi tre anni dal lockdown dovuto alla pandemia, eppure molti di noi in Italia sono ancora aggrappati ad alcune delle abitudini adottate durante questo periodo così complesso. Dal cucinare di più a casa allo shopping online, fino ad arrivare al gaming e alla passione per il proprio giardino, certe routine non solo sono rimaste, ma si sono addirittura fortificate.

In questo articolo, dunque, analizzeremo le abitudini che la pandemia ci ha lasciato in dote, concentrandoci sulle principali. Scopriremo insieme il ruolo centrale di Internet, e di altri fattori come l'alimentazione, lo studio e il lavoro.

Il gaming online

Il fenomeno del gaming online anima moltissimi paesi, e l'Italia non fa eccezione, come dimostra il boom di videogiocatori registrato dal lockdown in avanti.

Uno dei maggiori vantaggi offerti dal gioco online durante il lockdown è stato il seguente: ha dato la possibilità alle persone di rimanere in contatto e di divertirsi insieme, pur mantenendo le obbligatorie distanze sociali. Giochi come Fortnite, PUBG e Call Of Duty hanno rappresentato una preziosissima valvola di sfogo per lo stress, soprattutto nel primo periodo di isolamento, a marzo 2020.

Non solo multiplayer, perché durante il lockdown hanno registrato numeri da record anche altre forme di intrattenimento videoludico. Restando in tema videogiochi, le piattaforme di gambling sono state fra le più apprezzate e utilizzate. Ancora oggi questo fenomeno si mantiene vivo: anzi, cresce di mese in mese. Una dimostrazione concreta proviene da questa lista aggiornata di casino europei online, dove si trovano alcuni must come la svedese LeoVegas, ad esempio.

Analizzando la passione per il gaming online in linee generali, un altro elemento che ha conquistato milioni di giocatori è questo: ci sono titoli semplici per i giocatori occasionali, giochi complessi per i player competitivi e ottime vie di mezzo fra questi due estremi. Ciò significa che chiunque può trovare qualcosa che si adatta al proprio stile di gioco, e che lo interessa a tal punto da continuare a cercare delle alternative di quel tipo.

In realtà il gaming è stato anche protagonista di un'ulteriore forma di svago, con gli appassionati che hanno iniziato a popolare i canali streaming dei player più forti o più divertenti, su piattaforme come Twitch, Facebook e YouTube. Lo streaming, però, richiede un capitolo a parte.

Netflix e lo streaming video

Uno dei fenomeni più rilevanti, esploso durante il lockdown, è stato lo streaming online, soprattutto su piattaforme come la nota Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus. Questo aumento di popolarità ha causato un cambiamento nel modo in cui le persone consumano i contenuti video, ma perché è successo? In realtà non è difficile da immaginare.

Queste piattaforme forniscono un sistema facile da usare per guardare film e programmi televisivi da qualsiasi luogo, a patto di avere una connessione a Internet. Si tratta di un comfort che continua a renderle incredibilmente popolari. Durante il lockdown, quando le persone non potevano abbandonare le quattro mura domestiche, il ruolo di servizi come Netflix è stato per certi versi simile a quello dei videogiochi.

In altre parole, hanno fornito una soluzione per connettersi socialmente e interagire con gli amici, anche quando il contatto fisico non era possibile, ad esempio tramite la visione in simultanea e le chiacchiere via chat. Inoltre, i servizi di streaming sono ricchi di contenuti di alta qualità che garantiscono un elevato livello di intrattenimento: insomma, l'opzione migliore per staccare la spina dai propri problemi e per concentrarsi su altro.

Per merito dell'ampio catalogo offerto da queste piattaforme, tutt'oggi le persone continuano a preferirle ad altri media, come nel caso della TV via cavo o via satellite. L'unica eccezione è il cinema, logicamente tornato in voga dopo il "liberi tutti" alla fine della pandemia e del periodo di emergenza vissuto anche in Italia. Lo streaming video è una tendenza che non passerà mai di moda, almeno allo stato attuale, ed è anch'esso un'eredità lasciata dal lockdown del 2020.

Le università online

La comparsa della pandemia è stata un'autentica doccia gelata, che ha colto di sorpresa tutti, compresi gli studenti e i docenti. Questo ha ovviamente portato ad un boom dello studio online, sia se si parla delle lezioni a distanza con la scuola, sia se si chiamano in causa le università telematiche. Ancora oggi, queste ultime riscuotono un successo evidente, per via dei loro grandi vantaggi.

L'università telematica è un sistema di apprendimento a distanza, noto anche come e-learning, che utilizza le moderne tecnologie per consentire agli studenti di impegnarsi nei propri studi rimanendo a casa. Combina i tradizionali metodi di insegnamento in presenza con gli strumenti digitali, come i software per le videoconferenze, le lavagne interattive e molto altro ancora. In sintesi, si segue da casa, ma gli esami avvengono prevalentemente "dal vivo", salvo eccezioni.

Questo approccio ibrido all'insegnamento si è dimostrato efficace nel fornire un'esperienza educativa di alta qualità agli studenti. Inoltre, contribuisce a ridurre i costi vivi per chi studia, perché si elimina la necessità di spostarsi con l'auto o con i mezzi pubblici. Ovviamente si risparmia anche e soprattutto se si vestono i panni dei fuorisede che, grazie alle università online, non devono più pagare l'affitto di un appartamento.

Inoltre, queste università offrono agli studenti una grande flessibilità nella programmazione delle lezioni, consentendo loro di creare un piano di studi che si adatti al proprio stile di vita senza sacrificare la qualità o i contenuti. Infine, gli atenei online permettono di seguire le lezioni a qualsiasi ora di qualsiasi giorno, dato che in sostanza si tratta di video-registrazioni.

Le università telematiche, dunque, offrono un'eccellente opzione alternativa per chi non vuole o non può sostenere gli elevati costi degli atenei tradizionali. Ecco spiegato perché, anche a distanza di 3 anni dalla pandemia, riscuotono questo enorme successo. Infine, le università online hanno anche ridotto il fenomeno della fuga dei giovani cervelli all'estero.

Lo smart working

Rimanendo in tema di digitale e di remoto, non potremmo non parlare del fenomeno principe nato durante la pandemia, ovvero lo smart working. Si tratta di una modalità che in tantissimi oggi conoscono, ma che richiede comunque un piccolo approfondimento.

Quando si parla di smart working, si fa riferimento ad una modalità di lavoro particolare, che prevede che i dipendenti svolgano le proprie mansioni da un luogo diverso dalla sede dell'azienda. Questo può avvenire sia a casa, a seconda delle esigenze del dipendente, sia in qualsiasi luogo pubblico (a patto che vi sia una connessione a Internet). Lo smart working consente inoltre ai datori di lavoro di ridurre i costi generali, associati alla gestione di un ufficio fisico.

Per semplificare questo processo, molte aziende utilizzano strumenti di collaborazione come Slack o Zoom, per facilitare la comunicazione tra colleghi, o tecnologie proprietarie. I membri del team possono condividere facilmente documenti e aggiornamenti tra di loro utilizzando queste piattaforme, il che rende più facile per tutti rimanere aggiornati sui progetti senza bisogno della presenza fisica.

Lo smart working non solo consente di risparmiare sui costi per i datori di lavoro, ma offre anche numerosi vantaggi ai dipendenti. Ad esempio, visto che non è necessario spostarsi in ufficio ogni giorno, si possono risparmiare tempo e denaro, secondo la stessa logica dell'e-learning. Inoltre, si eliminano ulteriori problemi come l'imbottigliamento nel traffico cittadino, e la necessità di trovare un parcheggio.

Infine, poiché i lavoratori si sentono maggiormente a proprio agio, l'azienda può contare su un aumento della loro produttività. D'altronde si sa: un dipendente felice è un professionista che rende molto di più di una persona che non si trova bene. Purtroppo, però, con la fine della pandemia l'Italia ha "tirato i remi in barca": invece di diventare un'abitudine consolidata, lo smart working è andato incontro ad una graduale riduzione.

Lo shopping e la spesa online

Il COVID-19 ha cambiato il nostro modo di fare acquisti. Con i negozi fisici chiusi durante la pandemia, molte persone non hanno avuto altra scelta che passare allo shopping online. Anche se per alcuni è stato difficile affrontare questa transizione, gli acquisti digitali alla fine hanno conquistato anche i più scettici, per via dei loro eccezionali vantaggi.

Innanzitutto, è possibile fare acquisti da qualsiasi luogo e in qualsiasi contesto, senza dover lasciare la propria casa o il proprio ufficio, persino quando si sta in fila alle poste o alle casse dei supermercati. Ciò significa anche non doversi preoccupare degli ingorghi o dei parcheggi, e della conseguente spesa economica relativa all'utilizzo dell'auto.

Inoltre, gli acquisti online consentono di confrontare i prezzi in modo semplice e veloce. Molti siti offrono sconti e coupon su determinati articoli, consentendo di risparmiare ma senza per questo sacrificare la qualità. In secondo luogo, gli shop digitali hanno una disponibilità in termini di prodotti molto più ampia, il che aumenta le possibilità di scelta. Per non parlare poi della consegna a domicilio, un fattore che appartiene anche alla spesa online.

Quest'ultimo fenomeno merita a sua volta un approfondimento, insieme ad un'altra tendenza riguardante la cucina. Durante e dopo il lockdown, gli italiani hanno iniziato a comprare sempre più spesso gli alimenti sul web, ma preferendo determinate categorie. Per una questione di benessere e di rispetto del pianeta, si sono imposti soprattutto gli alimenti a chilometro zero e biologici, anche se più cari rispetto ai cibi confezionati.

Il giardino e il giardinaggio

Un altro trend esploso dopo il lockdown ha una natura prettamente immobiliare. Molti italiani si sono infatti lanciati alla ricerca di una casa dotata di giardino. Il desiderio era (ed è ancora oggi) quello di godersi uno spazio esterno, con tutti i benefici che ne conseguono. I giardini durante la reclusione forzata hanno permesso alle persone di godersi un po' d'aria fresca e di libertà. E chi non ne ha avuto la possibilità, ha spesso valutato di cambiare casa.

Avere un giardino ha molti vantaggi: può fornire frutta e verdura fresca, aiutare a ridurre i livelli di stress, fornire un hobby sano come il giardinaggio e in grado di combattere stati pericolosi come la depressione. Alcuni studi, non a caso, hanno dimostrato che trascorrere del tempo all'aria aperta può migliorare la salute del fisico e della mente, riducendo la produzione di ormoni come il cortisolo e l'adrenalina. Inoltre, il giardinaggio è un'eccellente forma di esercizio fisico, e permette anche di mangiare sano e di risparmiare sulla spesa alimentare, se si coltiva un orto.

L'attività fisica e lo sport

La pandemia ha avuto effetti positivi anche sul benessere fisico degli individui, dato che in tanti hanno iniziato a fare sport fra le quattro mura di casa, e successivamente all'aperto. Con le palestre chiuse e la necessità di bruciare calorie, anche per via dell'aumento dei consumi di cibo, gli italiani si sono rimboccati le maniche "schiodandosi" dal divano.

Non è un caso che la vendita di attrezzi e macchine da palestra abbia registrato un significativo boom durante il 2020 e il 2021, quando il lockdown è tornato a bussare alle nostre porte. Molti hanno acquistato oggetti come pesi, tapis roulant e cyclette per allenarsi a casa, così da avere l'opportunità di mantenersi in forma.

Inoltre, la pandemia ha aumentato la consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica in generale, incidendo su un altro fattore: il boom dei corsi online sportivi, dalla Zumba al fitness. Naturalmente oggi le palestre hanno riaperto i battenti, e si può correre all'aperto in tutta serenità, ma molti cittadini della Penisola hanno mantenuto l'abitudine dell'home fitness.

Conclusioni

La pandemia ha cambiato molti aspetti della nostra vita, rendendoci più consapevoli in merito ad una serie di fattori. Ad esempio in relazione all'importanza e alle opportunità offerte dal digitale e da Internet, senza poi dimenticare l'alimentazione e l'attività fisica. Il verde ha assunto connotati quasi salvifici, con i giardini assoluti protagonisti, e la Tv - insieme al gaming - ha fornito una valvola di sfogo ulteriore.

Anche se oggi molte di queste abitudini sembrano esistere da sempre, basta concentrarsi un attimo per capire quanto abbia inciso la pandemia nella loro affermazione. Una vera e propria rivoluzione su più livelli, che non sempre ci ha insegnato qualcosa (come nel caso del fallimento dello smart working).