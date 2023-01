Alla richiesta di documenti aggredisce i carabinieri: giovane straniero arrestato a Savona

Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Savona hanno arrestato un cittadino straniero responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

La pattuglia della Sezione Radiomobile, durante la normale attività di controllo del territorio e della circolazione stradale, ha fermato un giovane che si aggirava a piedi in via Torino.

L’uomo, alla richiesta da parte dei carabinieri di mostrare un documento, ha reagito immediatamente e senza ragione in modo violento, aggredendo i militari anche fisicamente e cercando subito di scappare.

Fermato con non poca fatica, anche con l'aiuto di rinforzi prontamente intervenuti, il cittadino straniero è stato tratto in manette. Verrà giudicato in data odierna con rito direttissimo.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'autorità giudiziaria.