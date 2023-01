Auto sbanda travolgendo uno scooter parcheggiato e un passante lungo la provinciale per Calice (FOTO)

Un'auto finita fuori strada travolgendo una moto e due persone, tra cui un pedone, ricoverate in codice rosso al Santa Corona.

È questo il bilancio di un incidente verificatosi stamani intorno al mezzogiorno, lungo la provinciale verso Calice a Finale Ligure, in frazione Perti all'altezza del cavalcavia autostradale.

Secondo quanto riferito, il conducente dell'autovettura avrebbe accusato un malore mentre si trovava al volante dirigendosi verso l'entroterra. Sbandando avrebbe quindi colpito una moto parcheggiata a bordo strada, trascinandola con sé fuori strada fino a finire nel cortile di una villetta sottostante alla carreggiata, e un pedone di passaggio. Sia quest'ultimo che il conducente sono stati ricoverati.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Finale, dell'automedica del 118 e dei vigili del fuoco per il recupero dei mezzi, oltre agli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto regolando anche il traffico.

Pesanti le ripercussioni alla viabilità: per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona, si sono formate code sia in direzione Calice che in direzione Finale.