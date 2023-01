Strage di gatti randagi a ponente di Pietra: "Li hanno fatti fuori"

Erano una simpatica compagnia di gatti randagi "addomesticati", liberi di gironzolare in quella zona di ponente di Pietra Ligure tra le case dalla ferrovia che scorre lungo la nuova passeggiata a mare. Erano, perché improvvisamente non ci sono più. Da ormai qualche giorno, infatti, le famiglie che da anni avevano imparato ad accoglierli con qualche crocchetta e qualche scatoletta non li hanno più visti arrivare.

Tutti insieme stranamente spariti, poi con il passare delle ore c'è chi ne ha notato qualcuno senza vita. Forse rimasto sotto il treno si pensava, ma viene difficile pensare che almeno quattro o cinque gatti che da anni (alcuni da circa una decina) erano abituati a vivere nella zona siano finiti tutti sotto qualche convoglio. Le scoperte si sono susseguite una dietro all'altra, mentre nessuno più veniva a miagolare alle finestre per riscuotere a suon di fusa qualcosa da sgranocchiare.

Sono morti tutti, con molta probabilità avvelenati da chi avevano pensato potesse essere un amico umano in più e invece si è rivelato tutt'altro. Forse lo stesso che, guarda caso proprio negli ultimi giorni, ha pensato bene di dedicare un messaggio ai titolari della rivendita di alimentari della zona soliti a lasciare del pane secco per chi ha amici a quattro zampe: "E allora fatevi pagare dai cani, animalisti del cazzo" il contenuto della missiva, chiaramente anonima, recapitata ai negozianti.

"Ce li hanno ammazzati tutti" il pensiero di chi aveva imparato ad amare quei mici come se fossero i suoi. E mentre l'indignazione per una crudeltà gratuita sale, c'è chi non ha dubbi e valuta di non chiudere qui la vicenda: "Non si può far finta che non sia successo niente".