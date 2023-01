Chiara Ragnini e Geddo in concerto a Ceriale

La cantautrice ligure Chiara Ragnini e l'ingauno Geddo tornano insieme sul palco per una serata di musica d'autore venerdì 13 gennaio, a partire dalle ore 21, ospiti della Casa dei Circoli, Culture e Popoli di Ceriale in via Concordia 8. L'ingresso è libero con prenotazione consigliata al numero 348 2228314. Geddo e Chiara tornano a condividere il palco insieme per presentare, rispettivamente, le ultime uscite discografiche e alcuni inediti, per una serata all'insegna della musica d'autore. Entrambi, di recente, sono stati censiti all’interno del libro "Cantautori e cantautrici del nuovo millennio. Il dizionario", il nuovo lavoro del critico musicale Michele Neri e disponibile dal 9 gennaio in tutte le librerie.

Chiara Ragnini - Un abbraccio fra il pop e la canzone d'autore: così Chiara Ragnini ama definire la sua musica. Cantautrice ligure attiva da anni nella scena musicale indipendente, scrive canzoni dall'adolescenza e da allora non ha più smesso. Durante la sua carriera ha ricevuto alcuni premi (Premio Lunezia per Autori di Testo, Premio InediTO Colline di Torino, Premio Donida), arrivando in finale ad importanti concorsi dedicati alla canzone d'autore (Premio Bianca d'Aponte, Genova x Voi), ha partecipato a festival e rassegne (Il Tenco Ascolta con Club Tenco, Collisioni Festival, Casa Sanremo) e ottenuto passaggi radiofonici e televisivi nazionali (RAI ISORADIO, Rai Radio Live, Roxy Bar di Red Ronnie, Mezzogiorno in Famiglia RAI Due, RTL 102.5). Il primo album, Il Giardino di Rose (2011), dal sapore folk-pop, le è valso la stima di pubblico e addetti ai lavori. Un seguito che ha permesso a Chiara di sperimentare una fortunatissima campagna di crowdfunding per il suo secondo disco electro-pop La Differenza (2017). Nell'autunno 2020 pubblica Disordine: quattro canzoni inedite di pop d'autore raccolte in un EP intimo ed elegante, registrato in chiave acustica nel suo home studio fra gli ulivi dell'entroterra ligure. Dopo la pubblicazione nel 2021 del suo primo disco di cover d'autore intitolato Homeplay vol.1 - Canzoni buone dal focolare di casa esce nel settembre 2022 il suo nuovo singolo La casa sul mare. Attualmente è al lavoro sul suo prossimo album.

Geddo è un cantautore di Albenga. Dopo Fuori dal comune (2010), Non sono mai stato qui (2014) e Alieni (2016), arriva oggi Fratelli, un disco positivo che va alla ricerca di somiglianze e affinità che rendano tutti complici e compagni. Il primo singolo estratto è Parlandone da vivo, in radio da metà maggio 2020. L’artista fa parte del roster della Ph.d management. Le sue canzoni sono state utilizzate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato senza sosta in questi anni tra la Puglia e la Val d'Aosta, raggiungendo un vasto ed eterogeneo pubblico. Ha aperto il concerto di Daniele Silvestri e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Claudia Pastorino, L'Orage e Zibba.