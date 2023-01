Il docufilm "Invisibili" arriva a Finalborgo: all'Auditorium "don Franco Destefanis" domenica 15 gennaio

Prosegue il tour in giro per l'Italia del docufilm "Invisibili", realizzato dal regista Paolo Cassina sugli effetti collaterali indesiderati delle vaccinazioni anti Covid19, che la prossima domenica 15 gennaio sbarcherà con un dibattito a Finalborgo.

Il pomeriggio non sarà solamente di visione della pellicola, che prenderà il via a partire dalle ore 15. A seguito di essa si aprirà un dibattito con medici quali Carlo Tonarelli e Marco Rescigno, l'avvocato Maurizio Giordano, l'autrice di Play Master Movie Alice Lazzari e anche il coordinatore del ContiamoCi Sandro Sansevero. A guidare i presenti nelle pieghe del dibattito sarà Carlo Freccero.

All'appuntamento sono stati invitati anche tutti i consiglieri comunali finalesi. "E' sicuramente un argomento interessante da affrontare quello trattato dal docufilm - afferma il sindaco Ugo Frascherelli - Sono convinto ne nascerà un dibattito e un dialogo stimolante".

Ad accettare di buon grado il consigliere Paolo Folco: "Documentario importante per la ricerca della verità, già oggetto di tentativi di censura ma è importante che le idee circolino, che vengano discusse e non bloccate o bruciate in piazza. Significativo poi che la proiezione avvenga a Finale Ligure dove, su queste questioni, un'ordinanza del sindaco ha provato a limitare la libertà dei cittadini poi opportunamente tutelati dal TAR".