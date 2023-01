Scontri tra ultras, l'appuntamento dei napoletani doveva essere a Marassi con doriani e gemellati

Un incontro imprevisto lungo il percorso avrebbe evitato il trasformarsi dell'esterno dello stadio "Luigi Ferraris", domenica scorsa (8 gennaio, ndr), in un possibile teatro di sangue.

Secondo gli elementi appresi dalla Digos, gli ultras del Napoli protagonisti degli scontri scatenatisi lungo l'autostrada A1 nei pressi dell'autogrill di Badia al Pino, in provincia di Arezzo, insieme ai "colleghi" romanisti diretti a Milano per seguire la squadra giallorossa erano pronti a sfoderare spranghe, bastoni, bottiglie e addirittura pietre all'esterno dell'impianto genovese.

A questo "appuntamento", tutt'altro che galante, sarebbero stati attesi dai tifosi della Sampdoria per un regolamento di conti che, proprio prima del fischio d'inizio della sfida tra i blucerchiati e la squadra partenopea preceduta dal ricordo della memoria di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, avrebbe visto partecipare al randez-vous anche i tifosi gemellati con gli ultras genovesi, ossia quelli di Bari, Ternana ed Hellas Verona.

L'episodio movimentato in Toscana, unito alle notizie tutt'altro che confortanti che giungevano dal capoluogo ligure agli agenti della Polizia di Stato, hanno però fatto sì che l'intervento delle Forze dell'Ordine fosse massiccio già in terra aretina, evitando così il peggio in quelle strade che i napoletani ben conoscono per essere lungamente stati gemellati con l'altra sponda della tifoseria genovese, quella del Genoa.

I pulmini napoletani sono così stati rispediti al punto di partenza evitando così quello che, secondo le prime ricostruzioni trapelate dal lavoro degli inquirenti, l'assalto dei padroni di casa e i conseguenti scontri. Un episodio cui lo sport e le cronache genovesi hanno volentieri evitato la ripetizione dopo quello che nel 1995 portò alla tragica morte del genoano Vincenzo Spagnolo.