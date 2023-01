Ad Alassio un corso sull'analisi della scena del crimine con Luciano Garofano e Franco Morizio

Appassionati di Lincoln Rhyme, il criminologo protagonista dei romanzi gialli di Jeffery Deaver, e del film "Il Collezionista di Ossa" state pronti.

A moderare l'incontro il Comandante della Polizia Municipale Francesco Parrella, nonché referente della Liguria per la sezione polizia locale dell’Accademia italiana di scienze forensi: "Si tratta di un corso specialistico rivolto ai tecnici più che a un pubblico generico, per il quale abbiamo inviato un invito a tutte Forze Polizia e alla Prefettura per coinvolgere gli addetti ai lavori su una tematica di grande attualità. Le cronache stanno infatti rimandando notizie rispetto a una recrudescenza di incidenti stradali, anche mortali. Di qui l'idea di sviluppare questo tema con due dei più apprezzati professionisti, nonché autori del manuale "La scena del crimine manuale tecnico scientifico per la polizia giudiziaria" con le indicazioni per come intervenire in casi di pirateria della strada, omicidio, lesioni stradali e nei casi di incidenti domestici e infortuni sul lavoro sospetti".