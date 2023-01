Lutto nel mondo della cultura genovese, è morto lo storico dell'arte Massimo Bartoletti

Lutto nel mondo della cultura genovese. E' morto all'età di 61 anni lo storico dell'Arte, Massimo Bartoletti, Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio della Liguria.



Lo ricorda in un post su Facebook la pagina 'Parco Storico Villa Duchessa di Galliera'.



"È con grande dispiacere che apprendiamo della scomparsa di Massimo Bartoletti, referente sul territorio per la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio della Liguria. Bartoletti era attivo in molti cantieri di restauro del ponente genovese e non solo. In Villa Duchessa di Galliera è stato fondamentale nel seguire i lavori di restauro della Valletta del Leone. La sua fiducia nei nostri confronti si è palesata con una lettera formale in cui si complimentava con una realtà come la nostra che metteva in campo sforzi che spesso non fanno nemmeno alcune istituzioni più blasonate e con più possibilità economiche. Questa sua fiducia si è palesata nel costante appoggio alle mostre realizzate nel Teatro, tra le quali quella in cui è stata esposta la ritrovata tela di Bernardo Strozzi, le porcellane dei Brignole Sale e l'ultima dedicata a Dickens. Con lui avevamo iniziato ad impostare anche i progetti per i lavori di restauro del parco. Una persona splendida, disponibile, gentile e pratica. Sentite condoglianze a famigliari, colleghi e amici da parte dei volontari del parco, degli Amici Amici della Villa Duchessa di Galliera e di Aps Sistema Paesaggio. Buon viaggio, dott. Bartoletti...".