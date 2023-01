Ceriale, Marabello (FdI) attacca il vice sindaco Giordano: "Personaggio politicamente inaffidabile"

Fabrizio Marabello, presidente e portavoce del gruppo Fratelli d'Italia Ceriale circolo "Giorgio Almirante", attacca il vice sindaco Luigi Giordano: "Non finirà mai di stupire. Finalmente ha tirato giù la maschera".

"Solo pochi giorni prima che si riunissero gli amministratori pubblici della provincia di Savona per eleggere il nuovo presidente a Palazzo Nervi, aveva sottoscritto la candidatura di Giancarlo Canepa (centro-destra) condividendo quindi i contenuti e il programma della sua lista. Ma poi, ecco la clamorosa svolta".

"Resosi conto di essersi sbilanciato troppo a destra, ha tentato di recuperare i voti del suo elettorato di sinistra annunciando in pompa magna sui giornali la sua astensione perché in Canepa non vedeva 'un’espressione chiaramente critica nei confronti dello smantellamento della sanità pubblica che il nostro comprensorio sta vivendo'".

Marabello si chiede: "Cosa c'entra la questione dell'ospedale di Albenga con le elezioni del presidente dell'Amministrazione provinciale? Evidentemente Giordano non conosce l'art. 2 dello Statuto della Provincia di Savona dove, nelle finalità dell'ente, non esiste la materia sanitaria", aggiunge.

"Dov'è la coerenza, la serietà, la correttezza e l'onestà intellettuale del vice sindaco Giordano, che prima dice una cosa e poi fa tutto il contrario? Poiché ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Ceriale, vogliamo davvero affidare il futuro della città a un personaggio politicamente inaffidabile che pur di raccattare voti dai cittadini utilizza argomenti importanti e molto delicati a suo piacere e solo per fini propagandistici?", conclude Marabello.